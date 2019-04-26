"Арсенал" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию из раздевалки, сделанное после разгромной победы над "Спартаком" в домашнем матче 25-го тура премьер-лиги (3:0).
- Один Город – Одна Команда! - такой подписью сопровождается фото.
🙏🏻👏🏻Один Город – Одна Команда! pic.twitter.com/rUcvkZZwl1
– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 25 апреля 2019 г.
🙏🏻👏🏻Один Город – Одна Команда! pic.twitter.com/rUcvkZZwl1
"Арсенал" набрал 38 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. "Спартак" с 39 баллами располагается на 5-й строчке.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр