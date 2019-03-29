"Арсенал" обыграл "Крылья Советов" в молодежном первенстве

"Арсенал" победил "Крылья Советов" в матче 21-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил защитник самарского клуба Александр Нестеров, отправив мяч в свои ворота.

Тульский "Арсенал" занимает 5-е место в турнирной таблице (38 очков). "Крылья Советов" с 30-ю баллами располагаются на 8-й строчке.

Молодежные команды

21-й тур

"Крылья Советов-мол." (Самара) – "Арсенал Т-мол." (Тула) – 0:1 (0:0)

Гол: Нестеров, 80 – в свои ворота.

Судья: Бугров (Рыбинск).

29 марта. Самара. Стадион "Металлург".