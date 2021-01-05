«Арсенал» объявил об уходе Кадири
15:10
«Арсенал» подтвердил расставание с полузащитником Абдулом Кадири. Об этом ранее сообщал «СЭ».
Клуб из Тулы прервал арендное соглашение с киевским «Динамо». 24-летний ганец вернется в расположение украинской команды.
??Абдул Кадири покидает «Арсенал»— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) January 5, 2021
Мы благодарим Абдула за профессиональное отношение к работе и желаем успехов в дальнейшей карьере.
Подробности?https://t.co/mh7qZczelN pic.twitter.com/5dFmmEoJyf
В сезоне-2020/21 Кадири провел в составе «Арсенала» 13 матчей и забил 2 мяча.
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