Тульский «Арсенал» проведет первый матч на заключительном, третьем сборе зимы-2020. Соперник команды Игоря Черевченко — казахстанский клуб «Ордабасы».

В заявку оружейников включен вратарь Юрий Лодыгин. 29-летний голкипер на этой неделе подписал соглашение с шестым клубом РПЛ до конца сезона в статусе свободного агента.

Стартовый состав «Арсенала»: Левашов, Комбаров, Беляев, Денисов, Бауэр, Альварес, Ломовицкий, Костадинов, Чаушич, Ткачев, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Григалава, Хагуш, Володько, Сокол, Лесовой, Берхамов, Аджоев, К. Кангва, Э. Кангва, Пантелеев, Ковалев, Громыко, Минаев.

Встреча в турецком Белеке начнется в 17.00 (время московское). Тульский клуб ведет ее видеотрансляцию в прямом эфире.