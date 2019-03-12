Арнор Сигурдссон: "У меня были проблемы с лодыжкой"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон отметил, что не вышел в стартовом составе на матч 19-го тура чемпионата России против "Рубина" (3:0) из-за проблем с лодыжкой.

- У меня были проблемы с лодыжкой, и еще за два дня до матча я не тренировался в полной мере, - приводят "Известия" слова Сигурдссона. - Но у нас очень хороший состав, и каждый игрок заслуживает быть в стартовом составе, что и было доказано в матче с "Рубином". Было крайне важно взять три очка после предыдущей неудачной игры с тульским "Арсеналом", и мы это сделали. Теперь надо двигаться дальше.