Арнор Сигурдссон провел тренировку вместе с ЦСКА

Сегодня ЦСКА провел одну общекомандную тренировку, сообщает официальный сайт клуба. Полузащитник Арнор Сигурдссон сегодня работал вместе с командой.

Занятие состоялось вечером и началось в тренажерном зале, а затем игроки продолжили работу на поле, где после разминки перешли к квадратам и игре в футбол.

Завтра и послезавтра армейцы будут работать в режиме двухразовых тренировок.

Напомним, ранее исландец пропустил тренировку из-за пищевой токсикоинфекции.

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