Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон после победы над "Анжи" (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России отметил, что у его команды не было проблем с мотивацией на игру с соперником.

- Какие впечатления от матча?

- Это была важная для нас победа. Хорошо, что мы выиграли 2:0, потому что в предыдущих матчах мы допустили осечки и потерю очков. Это непростительно для команды, которая борется за Лигу чемпионов. Сегодня мы выиграли убедительно, поэтому очень довольны.

- Не было ли проблем с настроем, учитывая, что "Анжи" сейчас находится в тяжелой ситуации?

- У нас нет проблем с мотивацией. Мы всегда выходим на поле с целью сделать все лучше, чем в предыдущем матче. В этом плане у нас никаких проблем нет. (Елена Григорьевская)

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