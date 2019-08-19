Арнольд Федун: «Те, кто ругает тренера и владельца, — не наши болельщики. Они наносят вред»
Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, после матча 6-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) сказал, что у красно-белых появляется команда. При этом он сделал громкое заявление о тех поклонниках красно-белых, кто обрушивает на клуб, его руководителей и команду негатив.
— Появляется команда, — сказал Федун.
— Олег Кононов доказывает свою состоятельность?
— Конечно.
— Этот тренер может привести команду к чемпионству?
— Давайте сделаем команду, которая будет играть. А потом будем думать, что дальше.
— Неприятно было слушать свист и разные оскорбления с трибун в последние годы?
— Это не то поведение, которое должно быть. Когда команду ругают, обзывают тренеров, владельцев, всех (остальных), это наносит вред игре. Это не болельщики, это болельщики противоположной команды, а не нашей. Наши болельщики должны поддерживать команду всегда. Плохо, хорошо — это моя комнада. (Арман Мкртчян, Ярослав Сусов)
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