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Арнольд Федун: «Те, кто ругает тренера и владельца, — не наши болельщики. Они наносят вред»

19 августа 2019, 22:46
Арнольд (справа) и Леонид Федуны. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Арнольд (справа) и Леонид Федуны. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, после матча 6-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) сказал, что у красно-белых появляется команда. При этом он сделал громкое заявление о тех поклонниках красно-белых, кто обрушивает на клуб, его руководителей и команду негатив.

— Появляется команда, — сказал Федун.

— Олег Кононов доказывает свою состоятельность?

— Конечно.

— Этот тренер может привести команду к чемпионству?

— Давайте сделаем команду, которая будет играть. А потом будем думать, что дальше.

— Неприятно было слушать свист и разные оскорбления с трибун в последние годы?

— Это не то поведение, которое должно быть. Когда команду ругают, обзывают тренеров, владельцев, всех (остальных), это наносит вред игре. Это не болельщики, это болельщики противоположной команды, а не нашей. Наши болельщики должны поддерживать команду всегда. Плохо, хорошо — это моя комнада. (Арман Мкртчян, Ярослав Сусов)

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Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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