Армеец Макаров приехал на второй сбор с тульским "Арсеналом"

"Арсенал" в воскресенье вернулся в Турцию на второй сбор зимы-2019. Просмотр в тульской команде продолжают пропустивший первую половину сезона из-за травму крестообразных связок полузащитник ЦСКА Александр Макаров и нападающий курского "Авангарда" Роман Минаев.

Оба футболиста, а также экс-полузащитник "Анжи" Константин Савичев работали с красно-желтыми на первом сборе, после которого последний перешел в "Енисей". Вместе с тем в ближайшие дни по индивидуальной программе будут работать полузащитники "Арсенала" Кантемир Берхамов, Михаил Александров и Игорь Горбатенко.

Как сообщает клубная пресс-служба, в распоряжении главного тренера оружейников Игоря Черевченко, помимо названных футболистов:

вратари – Михаил Левашов, Артур Нигматуллин, Егор Шамов, Александр Миронов;

защитники – Анри Хагуш, Максим Беляев, Гиа Григалава, Кирилл Комбаров, Александр Денисов, Виктор Альварес, Александр Криуненко;

полузащитники – Ярослав Ивакин, Максим Володько, Сергей Ткачев, Резиуан Мирзов, Даниил Лесовой, Георги Костадинов, Зелимхан Бакаев, Абдул Мохаммед, Даниил Хлусевич;

нападающие – Эванс Кангва, Лука Джорджевич, Огнен Ожегович, Гурам Аджоев.

Сбор "Арсенала" в Белеке продлится до 9 февраля. В это время команда проведет три контрольные встречи – с сербской "Младостью" (31 января), казахстанской "Жетысу" (4 февраля) и шведским "Кальмаром"​ (8 февраля).

После 17 туров "Арсенал" занимает 11-е место в чемпионате России. Весеннюю часть чемпионата туляки откроют игрой с ЦСКА.

Все о чемионате России – в разделе РПЛ