22:06 17 марта | Футбол — РПЛ

Аркадий Дворкович: "Гол Глушакова позволил "Спартаку" играть с "Зенитом" как минимум на равных"

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Бывший вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович не стал оценивать жест капитана "Спартака" Дениса Глушакова, который после гола в ворота "Зенита" в матче 20-го тура чемпионата России продемонстрировал трибунам номер и свою фамилию, написанные на его футболке.

– Стоило ли Глушакову так провокационно показывать футболку спартаковским трибунам?

– Не берусь это оценивать. Он забил – здорово. Этот гол позволил "Спартаку" в этом матче играть как минимум на равных. Это здорово в любом случае. Ошибок тоже было много. Но было видно, что он играет на поле определенную положительную роль и объединяет команду вокруг себя. И он, и Джикия, и Зобнин остаются лидерами. Очевидно, эти трое – костяк команды.

– Вызывало ли сегодняшнее судейство какие-то вопросы?

– Очень много вопросов, но в обе стороны. – Огромное количество ошибок, но не односторонних.

– А заряды в адрес Карреры...

– Не буду это комментировать. (Андрей Михайлов)

Спартак - Зенит
17 марта. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Зенит&quot;. Капитан &quot;Спартака&quot; Денис Глушаков показывает фанатскому сектору свою &quot;восьмерку&quot; на футболке.

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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