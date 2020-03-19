Ари: «То, что было написано от моего имени о коронавирусе в России, прошу не принимать за правду»

Нападающий «Краснодара» Ари пояснил «СЭ» ситуацию с интервью бразильскому изданию Jovem Pan Online, где он высказался о распространении вируса в нашей стране. В частности, форвард якобы сказал, что «Власти, считаю, смягчают ситуацию. Потому что по сравнению с другими странами, количество случаев очень мало. Поэтому я считаю, что они не разглашают реальное число людей, зараженных коронавирусом. Тем более, что я узнал от медицинского отдела нашей команды, что в Краснодаре уже произошла смерть из-за коронавируса». Ари заявил, что такого не говорил.

— Бразильские СМИ меня неправильно поняли, — сказал Ари «СЭ». — Я говорил, что в стране так мало зараженных, а при этом приняты такие большие меры предосторожности, что меня удивило. Вижу, как русские заботятся, чтобы у них не было распространения вируса. И то, что было написано от моего имени, прошу не принимать за правду — это произошло из-за недопонимания во время интервью по телефону. (Вячеслав Короткин)

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о реальной обстановке с коронавирусом в России