Ари: "Первый раз не забил пенальти"

Нападающий "Краснодара" Ари после ничьей против "Оренбурга"​ (2:2) в матче 19 тура РПЛ заявил, что он впервые не реализовал пенальти, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Также он подчеркнул, что "Краснодару" нужно играть агрессивнее все 90 минут.

– Перед игрой все знали, что будет очень сложно, потому что такие команды играют сзади, на контратаках, – отметил Ари. – Нужно больше концентрации, играть более агрессивно. Только мы не сделали так, потому что пропустили гол, как и в последние 10 минут. Но все знают, что у нас очень важная неделя, нам надо отдохнуть и восстановиться перед следующей игрой с "Валенсией". Недооценка "Оренбурга"? Мы постоянно атаковали, имели шансы, был пенальти, который я не реализовал. Но если бы я его забил, все было бы по-другому.

– Пенальти еще будете подходить бить?

– Конечно. Это первый раз я не забил пенальти, чтобы в другой ситуации сделать это.

– "Краснодар" не побеждает в девяти официальных матчах. Тяжело?

– Да, тяжело говорить на эту тему. В некоторых матчах у нас было не очень хорошее начало, в других – конец, но нужно делать так, как сказал тренер, – агрессивно играть все 90 минут, с максимальной концентрацией.

– "Краснодар" уходил на перерыв проигрывая. Что в перерыве сказал тренер? И почему случился такой промах в виде второго пропущенного гола?

– Сейчас посмотрим, что случилось. Я не могу сказать, почему пропустили гол, и мы будем работать, чтобы потом больше такого не было, и мы не пропускали голы в последние 10 минут.

– Вы забили гол, забежав за спину защитников. Это была наигранная ситуация или вы импровизировали?

– Это мой стиль. После игры я очень устал. Я впервые играл 90 минут после травмы, и я этому счастлив, а также тому, что забил гол. Жаль, мы не победили, но сейчас нам надо отдохнуть и думать о "Валенсии". Постараемся ее выиграть. Если мы ее победим, у нас будет больше мотивации, но сейчас надо отдохнуть.

– На "Валенсию" сил хватит?

– Да. Мы пройдем процедуры, и все будет хорошо. (Екатерина Потапова)

Все о чемпионате России – здесь