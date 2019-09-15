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Ари — о незабитом пенальти в матче с «Крыльями Советов»: «Мне не повезло»

15 сентября 2019, 22:40
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Нападающий «Краснодара» Ари после победы в матче 9-го тура РПЛ над «Крыльями Советов» (4:2) отметил, что не испытывал волнения при исполнении пенальти на 67-й минуте встречи, подчеркнув, что в итоге ему просто не повезло, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Гол после незабитого пенальти? — переспросил Ари. — Я был спокоен, счет тогда был для нас удобным. Мне не повезло — вратарь отбил мяч, но потом я забил. Всегда сложно, когда игроки возвращаются со сборных. В первом тайме мы сыграли плюс-минус, а во втором тайме мы показали себя хорошо. Выполнили то, что тренер просит делать нас все время и достичь хорошего результата.

— Как сейчас проходит расследование по вашим часам?

— Полиция все еще ведет расследование. Надеюсь, что найдет.

Краснодар — Крылья Советов

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