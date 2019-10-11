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Ари — игрок месяца в «Краснодаре», впервые с 2014 года

11 октября 2019, 17:59

Нападающий «Краснодара» Ари назван лучшим игроком месяца в клубе по опросу болельщиков, сообщает официальный сайт клуба. 33-летний форвард в сентябре провел четыре матча в чемпионате России, в которых отметился 3 голами и 2 передачами. За него проголосовали 37,92 процента болельщиков.

Ари второй раз признается игроком месяца в клубе. Предыдущий раз это было пять лет назад — в ноябре 2014 года.

Второе место в голосовании занял защитник Сергей Петров (12,15 процента), третье — вратарь Матвей Сафонов (11,9 процента).

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=135676

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