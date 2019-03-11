Ари догнал Аршавина по голам в чемпионате России

Нападающий "Краснодара" Ари, который забил гол в ворота "Оренбурга" (2:2) в матче 19-го тура чемпионата России, отличился в 57-й раз за все время выступлений в РПЛ. 33-летний форвард также ранее выступал за "Спартак" и "Локомотив".
Ари сравнялся в списке бомбардиров высшего дивизиона с Андреем Аршавиным, Веллитоном и Олегом Гариным. От замыкающего топ-30 бомбардиров в истории турнира Александра Кокорина Ари, проведший 194 игры, отстает на один точный удар. На счету рекордсмена элитной лиги Олега Веретенникова 143 гола. (Кирилл Бурдаков)
📹 Седьмой гол Ари в сезоне!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 11 марта 2019 г.
📺 #КраснодарОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
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