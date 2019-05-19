Ари будет рад, если "Краснодар" обойдет "Локомотив" в споре за серебро

Нападающий "Краснодара" Ари после гостевого матча 29-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (3:0) подчеркнул: его команда в этом сезоне могла и еще может рассчитывать на большее, передает из Тулы корреспондент "СЭ" Артем Агапов. На все вопросы сыгравший за сборную России бразилец ответил на русском языке, а в конце уточнил: "Все нормально, понятно же?"

"Быки" гарантировали себе бронзу и участие в отборочном турнире Лиги чемпионов. При этом они могут обойти "Локомотив" в споре за серебро - если в следующее воскресенье наберут больше очков, чем железнодорожники. Краснодарцы примут "Рубин", а "Локо" - "Уфу".

- Мы очень рады этой победе. Будем играть в Лиге чемпионов. Но я уверен, мы можем быть на втором месте. Так что в последнем туре нам тоже будет нужна победа, - сказал Ари.

- И при этом вы рассчитываете на осечку "Локо"?

- Да.

- В первом тайме сегодня у вас было много моментов, но не было голов, во втором - сразу три. Что изменилось?

- Да, в первой половине мы создали достаточно много моментов, но не могли забить. В том числе по тому, что "Арсенал" играл очень хорошо, это сильная команда. В перерыве тренер подсказал, что нужно делать - сохранять спокойствие, действовать агрессивно, прессинговать соперника. И мы добились своего - забили и одержали хорошую победу

- В гостях у "Арсенала" этой весной всухую проиграли ЦСКА (в Грозном), "Спартак" и "Локо". В чем секрет успеха против туляков?

- Мы должны были побеждать. Потеряли уже слишком много очков в матчах с маленькими командами. Если уж от первого места теперь большой отрыв, то вторыми точно должны были быть. И в Красноярске (с "Енисеем"), и теперь у нас были очень важные матчи, в которых мы смогли забить много мячей. Считаю, "Краснодар" играет лучше "Спартака" и "Локомотива".

- И третье место пока - не повод для радости?

- Да. Уверен, мы будем вторыми.

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