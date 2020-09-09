Арбитры РПЛ сдали тест по правилам игры на сборе в Кратово

8 сентября судьи и ассистенты судей РФС, работающие на матчах Тинькофф РПЛ, собрались на учебно-тренировочной базе в Кратово для прохождения двухдневного сбора, сообщает официальный сайт РФС.

В первый день арбитры провели физическую тренировку на поле, сдали теоретический тест по правилам игры, а также провели теоретическое занятие в аудитории.

Сегодня судьи сдадут тест по физической подготовке.