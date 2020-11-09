Ашот Хачатурянц: «Вилков и Безбородов не будут судить до конца года»
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил «СЭ», что два арбитра РПЛ — Михаил Вилков и Владислав Безбородов — отстранены от работы до конца года.
— Поступали ли в РФС запросы от «Урала» или «Спартака» рассмотреть работу арбитра Павла Кукуяна?
— Нет, пока запросов нет никаких. Ни от одного клуба.
— И от «Сочи» тоже не поступал запрос?
— Нет.
— Появилась информация, что Михаил Вилков, который судил матч «Краснодар» — «Рубин», не будет работать на матчах РПЛ до конца года.
— Да, это так. До конца года он судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только Вилкова, но и Безбородова (Владислав Безбородов работал на матче «Краснодар» — «Спартак». — Прим. «СЭ»)
— А какова судьба Кирилла Левникова, который работал ВАР на игре «Краснодар» — «Спартак»?
— Он тоже наказан, но в меньшей степени. (Виталий Айрапетов)