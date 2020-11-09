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Судейство

Ашот Хачатурянц: «Вилков и Безбородов не будут судить до конца года»

12:10
Владислав Безбородов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Безбородов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил «СЭ», что два арбитра РПЛ — Михаил Вилков и Владислав Безбородов — отстранены от работы до конца года.

Михаил Вилков.Матч «Краснодар» — «Рубин» не переиграют. Как накажут арбитра Вилкова и инспектора Иванова?

— Поступали ли в РФС запросы от «Урала» или «Спартака» рассмотреть работу арбитра Павла Кукуяна?

— Нет, пока запросов нет никаких. Ни от одного клуба.

— И от «Сочи» тоже не поступал запрос?

— Нет.

— Появилась информация, что Михаил Вилков, который судил матч «Краснодар» — «Рубин», не будет работать на матчах РПЛ до конца года.

— Да, это так. До конца года он судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только Вилкова, но и Безбородова (Владислав Безбородов работал на матче «Краснодар» — «Спартак». — Прим. «СЭ»)

— А какова судьба Кирилла Левникова, который работал ВАР на игре «Краснодар» — «Спартак»?

— Он тоже наказан, но в меньшей степени. (Виталий Айрапетов)

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