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Арбитражный суд Москвы отказал «Локомотиву» в иске к Илье Геркусу

16 сентября 2020, 18:47
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что Арбитражный суд Москвы принял его сторону в слушании по иску клуба.

«Выиграли первую инстанцию!», — написал Геркус в Instagram.

В конце января «Локомотив» подал на бывшего генерального директора в суд с целью взыскать с него почти 145 миллионов рублей. Позднее Геркус сообщил, что эта сумма уменьшилась.

48-летний Илья Геркус был президентом «Локомотива» с 2016 по 2018, а затем после переименования должности стал генеральным директором. Он покинул этот пост в декабре 2018 года. При нем «Локо» стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CFM-NccDhnm/

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