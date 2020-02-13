Арбитра Галимова нет на судейском сборе в Турции
13 февраля 2020, 16:29
Судья Роман Галимов не вошел в число судей премьер-лиги, готовящихся на сборе в Турции ко второй части сезона.
Он числится среди 24 арбитров, допущенных к судейству игр РПЛ, но очень давно не получал назначений ни в одной из лиг.
Планируется, что Галимов полетит на сбор судей первого дивизиона. Он пройдет на Кипре. (Александр Бобров)
Российских судей собрали на «Титанике». Как проходит сбор арбитров РПЛ
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...