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Арбитра Галимова нет на судейском сборе в Турции

13 февраля 2020, 16:29
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Судья Роман Галимов не вошел в число судей премьер-лиги, готовящихся на сборе в Турции ко второй части сезона.

Он числится среди 24 арбитров, допущенных к судейству игр РПЛ, но очень давно не получал назначений ни в одной из лиг.

Планируется, что Галимов полетит на сбор судей первого дивизиона. Он пройдет на Кипре. (Александр Бобров)

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