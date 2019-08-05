Арбитр Сухой не назначил пенальти в ворота "Уфы"

На 13-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Сочи" – "Уфа" (0:0) арбитр Алексей Сухой совершил ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей. В том эпизоде, когда мяч уже находился в игре после подачи углового, уфимский полузащитник Кэтэлин Карп руками задержал Федора Кудряшова, едва не сняв с него майку. По правилам игры такие действия, совершенные в штрафной площади, должны наказываться 11-метровым. (Александр Бобров)

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