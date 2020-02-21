Арбитр Карасев завел страницу в Instagram

Российский арбитр Сергей Карасев завел страницу в Instagram.

— Привет. Это аккаунт арбитра ФИФА. Меня зовут Сергей Карасев, — написал судья. — Я работаю на турнирах в России и еврокубках. Судил игры ЧЕ-2016 и ЧМ-2018. А сейчас прохожу отбор на ЕВРО-2020.

Здесь я расскажу, каково быть арбитром. Напишу о любимой работе, самых крутых матчах, футболистах и немного о себе. Задавайте вопросы и не судите строго. Надеюсь, будет интересно.

В текущем сезоне 40-летний Карасев отсудил 12 матчей РПЛ, а также три матча в Лиге чемпионов и два — в Лиге Европы.