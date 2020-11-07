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Арбитр Иванов не любит симулянтов. Что случилось в Саранске?

7 ноября 2020, 21:08
Эпизод матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» - «Ахмат». Эпизод матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» - «Ахмат». Эпизод матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» - «Ахмат». Эпизод матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» - «Ахмат».
Эпизод матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» - «Ахмат».

На 82-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Ахмат» (0:1) арбитр Сергей Иванов блестяще разобрался в случившемся в штрафной площади тамбовской команды и принял абсолютно правильное решение без помощи ВАР.

Кто-то, возможно, после падения полузащитника грозненцев Владимира Ильина ждал от судьи назначения пенальти. Но он очень быстро назначил свободный удар в пользу «Тамбова» и наказал Ильина желтой карточкой за неспортивное поведение. Рефери увидел, что Алексей Грицаенко не нарушил правила игры, а его оппонент попытался обманным путем заработать 11-метровый удар и совершил очень красивый прыжок. (Александр Бобров)

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