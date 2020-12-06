Арбитр Федотов резко высказался об отъезде Кашшаи на Мальдивы

Арбитр Федотов в своем Twitter отреагировал на информацию «СЭ» о том, что глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи улетел на Мальдивы. Там 45-летний венгерский судья будет работать на матче Суперкубка между местным чемпионом и обладателем кубка — «Мазией» и «Иглз».

«Виктор Кашшаи: «Уважаемые любители Российского футбола, пошли вы со своим судейством... Я на Мальдивы.», — написал в Twitter Федотов, прикрепив ссылку на новость.

Кашшаи получил должность главы судейского корпуса РФС в январе 2020 года.