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Арбитр Федотов резко высказался об отъезде Кашшаи на Мальдивы

6 декабря 2020, 17:30
Игорь Федотов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Федотов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Арбитр Федотов в своем Twitter отреагировал на информацию «СЭ» о том, что глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи улетел на Мальдивы. Там 45-летний венгерский судья будет работать на матче Суперкубка между местным чемпионом и обладателем кубка — «Мазией» и «Иглз».

«Виктор Кашшаи: «Уважаемые любители Российского футбола, пошли вы со своим судейством... Я на Мальдивы.», — написал в Twitter Федотов, прикрепив ссылку на новость.

Кашшаи получил должность главы судейского корпуса РФС в январе 2020 года.

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