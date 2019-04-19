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Апти Ахъядов: "К матчу с "Ахматом" готовимся в обычном режиме. Для болельщиков всегда интересны подобные поединки"

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Нападающий "Анжи" Апти Ахъядов в интервью клубной пресс-службе клуба рассказал о подготовке команды к матчу 24-го тура российской премьер-лиги с "Ахматом". Он также отметил, что для болельщиков всегда интересны подобные поединки.

– Впереди матч с "Ахматом", а это кавказское дерби. С каким настроением готовишься к игре против клуба, которому принадлежат права на тебя?

– Да, это кавказское дерби и мне всегда приятно встречаться с командой, которая тебя воспитала. Хочется доказать, себе в первую очередь, на что ты способен и что ты можешь играть на таком высоком уровне. А что касается интереса к матчу, соглашусь, что для болельщиков всегда интересны подобные поединки. А так, готовимся в обычном режиме.

– Вспомни самый яркий момент за время выступления в составе "Ахмата".

– Думаю, это выход в стартовом составе против "Зенита" в Санкт-Петербурге. Олег Кононов доверил мне место в основе – я вышел на позиции латераля. К сожалению, на 20 минуте из-за удаления наша команда осталась в меньшинстве, и мы проиграли 0:4. В общем, дебют не получился таким, каким хотелось бы.

– В премьер-лиге у тебя на данный момент нет забитых голов. Если забьешь, кому посвятишь гол?

– Конечно, моим родителям. Они достойны этого больше всех и всегда именно отец с матерью верили в меня. Я им очень благодарен.

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http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/apti_ah_jadov_ochen_blagodaren_svoim_roditeljam190419/

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