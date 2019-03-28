12:06 28 марта | Футбол — РПЛ

"Анжи" в целях экономии поедет на матч с "Краснодаром" на автобусе

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"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба. Оттуда до места назначения команда будет добираться на автобусе. Такая логистика объясняется вынужденной экономией средств. Предыгровую тренировку "Анжи" проведет уже в Краснодаре.

Матч "Краснодар" – "Анжи" пройдет на стадионе "Краснодар" 31 марта (начало встречи – в 19.00).

 

Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_prodoljaet_podgotovku_k_krasnodaru_video280319/

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