"Анжи" в целях экономии поедет на матч с "Краснодаром" на автобусе

"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба. Оттуда до места назначения команда будет добираться на автобусе. Такая логистика объясняется вынужденной экономией средств. Предыгровую тренировку "Анжи" проведет уже в Краснодаре.

Матч "Краснодар" – "Анжи" пройдет на стадионе "Краснодар" 31 марта (начало встречи – в 19.00).