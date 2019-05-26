15:51 26 мая | Футбол — РПЛ

"Анжи" уступил "Уралу" и занял предпоследнее место

0
Обсудить

"Анжи" проиграл "Уралу" в матче 30-го тура премьер-лиги (0:2). Голами отметились форвард Павел Погребняк и защитник Сергей Брызгалов.

"Анжи" занял предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 21 очко. "Урал" с 38 баллами расположился на 10-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига 

30-й тур 

"Анжи" (Махачкала) - "Урал" (Екатеринбург) - 0:2 (0:0)

Голы: Погребняк, 56 (0:1). Брызгалов, 59 (0:2). 

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Белов, Калошин, Саидов, Чистяков, Ондуа, Закиров, Ахъядов (Магомедов, 67), Долгов (Понсе, 75), Иванченко, Агаларов (Кацаев, 80).

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Ароян, Кулаков, Емельянов, Араторе (Данцев, 90), Бумаль (Фидлер, 73), Ильин, Погребняк, Панюков (Катрич, 46).

Предупреждения: Бумаль, 16. Магомедов, 78. 

Судьи: Турбин (Дмитров). Еремин, Калугин (оба - Москва).

26 мая. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

 

Анжи - Урал

Большой онлайн финиша сезона РПЛ

Опрос

Сколько клубов должно выступать в РПЛ?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
Материалы других СМИ