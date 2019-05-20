"Анжи" сыграл вничью с "Рубином" и обошел "Енисей"

"Анжи" и "Рубин" сыграли вничью в матче 29-го тура премьер-лиги (0:0). Клуб из Махачкалинцы набрал 21 очко и обошли "Енисей", поднявшись на 15-е место. "Рубин" с 36 баллами располагается на 10-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Рубин" (Казань) - "Анжи" (Махачкала) - 0:0

"Рубин" (Казань): Бабурин, Устинов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов, Башкиров, Могилевец, Коновалов, Байрамян (Сагитов, 62), Полоз (Акбашев, 69).

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Ахъядов, Удалый, Калошин, Белов, Чистяков (Эльмурзаев, 87), Закиров, Ондуа, Иванченко (Гайдаров, 90+4), Долгов, Агаларов (Понсе, 68).

Предупреждения: Калошин, 84. Уремович, 90+4.

Судьи: Карасев. Шаламберидзе (оба - Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).

20 мая. Казань. Стадион "Казань Арена".

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