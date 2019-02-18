"Анжи" работает в тренировочном центре "Ессентуки Арена"

"Анжи" продолжает подготовку к возобновлению сезона чемпионата России в тренировочном центре "Ессентуки Арена", сообщает официальный Твиттер махачкалинской команды.

Во время чемпионата мира 2018 года в этом центре базировалась сборная Нигерии.