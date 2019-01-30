"Анжи" проведет второй сбор в Кисловодске, а не в Турции

"Анжи" проведет второй зимний сбор так же, как и первый, в Кисловодске. Ранее спортивный директор клуба Александр Танцюра заявил, что второй сбор пройдет в Турции.

- У нас был запланирован сбор в Турции с 5 февраля, но он отменился, в итоге мы на втором сборе будет тренироваться в Кисловодске, куда приедем 3 февраля, - цитирует "РИА Новости" главного тренера "Анжи" Магомеда Адиева.

Сегодня стало известно, что на стадионе махачкалинцев "Анжи Арена" сейчас снимают газон. По словам Адиева, это связано с долгами клуба, но пресс-служба "Анжи" опровергла информацию, заявив, что связано это с возможной протечкой системы подогрева.