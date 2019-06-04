21:33 4 июня | Футбол — РПЛ

"Анжи" объявил об уходе Адиева

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"Анжи" на своем официальном сайте объявил об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера. 

- Главной победой этого коллектива, безусловно, стали уважение и почет, которыми прониклись к махачкалинцам не только болельщики в Дагестане, но и любители футбола во всей России, - говорится в сообщении. - Адиев стал для Дагестана по-настоящему народным тренером, которого любит и ценит каждый болельщик "Анжи".

Двери "Анжи" всегда будут открыты для вас, Магомед Мусаевич! Удачи и спасибо за все!

Напомним, Адиев возглавил "Анжи" летом 2018 года. Махачкалинский клуб занял 15-е место в премьер-лиге-2018/19 и вылетел в первый дивизион. 

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Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/adiev_pokinul_anji040619/

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