Антон Заболотный и нереально высокий книжный шкаф
16 сентября 2019, 17:59
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный опубликовал в своем Instagram фотографию на фоне книжного шкафа.
В текущем сезоне 28-летний Заболотный провел четыре матча за «Сочи», забил один гол и отдал одну голевую передачу.
8 августа российский футболист перешел в «Сочи» из «Зенита».
Чемпионат России: новости и статьи, обзоры, календарь игр, турнирная таблица
Опрос
проголосовало: 18987Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...