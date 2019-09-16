Антон Заболотный и нереально высокий книжный шкаф

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный опубликовал в своем Instagram фотографию на фоне книжного шкафа.

В текущем сезоне 28-летний Заболотный провел четыре матча за «Сочи», забил один гол и отдал одну голевую передачу.

8 августа российский футболист перешел в «Сочи» из «Зенита».

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