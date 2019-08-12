Антон Шунин: "Я вернусь еще сильнее"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин, который получил травму в матче 5-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2), рассказал о своем самочувствии.

"Динамовцы, на некоторое время я без футбола. Надеюсь, недолго. Обследование показало повреждение задней поверхности бедра, нужна реабилитация. Спасибо команде и всем болельщикам за поддержку. Я вернусь еще сильнее. Будем болеть за "Динамо" вместе!" – написал Шунин в Instagram.