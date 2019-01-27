Антон Шунин: "У меня много амбиций, связанных с "Динамо" и сборной России"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин заявил, что испытывает много амбиций, связанных как с московским клубом, так и со сборной России. 27 января вратарю исполнилось 32 года.

- Сегодня мне исполнилось 32 года, и это только начало. Я отлично себя чувствую, у меня много амбиций и задач, связанных с футболом, моим клубом и сборной России. Еще столько нужно успеть, покорить, достичь! Я буду стремиться только вперед - к тем целям, которые поставил. Желаю себе и дальше расти и прогрессировать как футболисту. Спасибо всем за теплые слова и поздравления! - написал Шунин в своем Инстаграме.

В текущем сезоне Шунин провел 17 матчей за "Динамо", в которых пропустил 13 голов.

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