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Антон Шунин: "У меня много амбиций, связанных с "Динамо" и сборной России"

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Голкипер "Динамо"  Антон Шунин заявил, что испытывает много амбиций, связанных как с московским клубом, так и со сборной России. 27 января вратарю исполнилось 32 года.

Сегодня мне исполнилось 32 года, и это только начало. Я отлично себя чувствую, у меня много амбиций и задач, связанных с футболом, моим клубом и сборной России. Еще столько нужно успеть, покорить, достичь! Я буду стремиться только вперед - к тем целям, которые поставил. Желаю себе и дальше расти и прогрессировать как футболисту. Спасибо всем за теплые слова и поздравления! - написал Шунин в своем Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня мне исполнилось 32 года, и это только начало. Я отлично себя чувствую, у меня много амбиций и задач, связанных с футболом, моим клубом @fcdm_official и сборной России @teamrussia ⚽️🇷🇺 Еще столько нужно успеть, покорить, достичь! Я буду стремиться только вперед - к тем целям, которые поставил. Желаю себе и дальше расти и прогрессировать как футболист 💪 ⠀ Спасибо всем за тёплые слова и поздравления! 👏 #АнтонШунин #ДинамоМосква #СборнаяРоссии

Публикация от Anton Shunin (@shunin_anton) 27 Янв 2019 в 11:32 PST

В текущем сезоне Шунин провел 17 матчей за "Динамо", в которых пропустил 13 голов.

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