Антон Шунин: "После матча Хохлов похвалил, сказал, что мы сыграли достойно"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин после ничьей с "Краснодаром" (1:1) в матче 23-го тура чемпионата России отметил, что снежная погода была не на пользу сопернику, а на игре его команды не сказалась.

– Перед матчем наверняка согласились бы на ничью. Вы недовольны результатом матча?

– Не могу сказать, доволен я или нет. Нам нужны очки, поэтому выходим на каждый матч не для того, чтобы сыграть вничью, а для победы. Мы забили мяч, и по игре было вино, что не успокоились после этого. И сыграли очень неплохо.

– Сильно ли давит на команду нынешнее турнирное положение?

– Стараюсь не смотреть в турнирную таблицу. У нас впереди есть соперник – наш прямой конкурент. Борьба будет за шесть очков, нужно готовиться на каждый матч, а уже потом будем смотреть на каком мы месте и сколько очков заработали.

– Что сказал после матча Дмитрий Хохлов?

– Похвалил команду за то, что мы достойно сыграли с одной из лучших команд чемпионата.

– Снежная погода не внесла коррективы в игру?

– Думаю, что такая погода не пошла на пользу нашему сопернику, потому что это техничная команда, очень хорошо играет в мелкий пас. Для нее, чем лучше поле, чем оно быстрее, тем лучше. А нашей команде погода не помешала. Мы неплохо выглядели. (Елена Григорьевская)