Антон Шунин: «Не знаю, был ли пенальти. Я смотрел на мяч»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что все мысли уже о следующей игре.

— Что скажете о пенальти в ваши ворота?

— В этот момент я смотрел на мяч и не обратил внимание. Может, был фол, может не было. Не знаю.

— Первый мяч не вытекал из логики. Он действительно придал уверенности вашей команде?

— Начало встречи было тяжелым для нас. «Локомотив» на своем поле хотел иметь преимущество и в этой ситуации мы играли на контратаках. Так получилось, что мы побежали, разыграли мяч, подача и гол.

— Футболисты «Динамо» выходят из раздевалки без особых эмоций. Уже другие ощущения от побед?

— Все ребята оставили эмоции в раздевалке. Если увидите фотографии оттуда, были и танцы, и эмоции. А сейчас у нас уже в уме следующая игра и мы будем к ней готовиться.

— При счете 2:1 вы выходили далеко из ворот, практически к центру поля. Всегда так делаете?

— Не обратил на это внимание. Может, ситуация это диктовала. Но я контролировал ситуацию. Значит соперник не мог в тот момент меня перекинуть и ударить по воротам. Нужно страховать своих защитников, чем я и занимался. Мне показалось, что я вышел не далеко, а как обычно. (Елена Григорьевская)