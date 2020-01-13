Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в первый раз пообщался с журналистами после возвращения из новогоднего отпуска.

— Первый раз на Мальдивы слетал с девушкой, — рассказал Миранчук. — Очень понравилось. Единственное — с погодой не повезло. Все спокойно и красиво — как я и ожидал, так что не разочаровался. Потом уже прилетели в Дубаи к брату. Там уже были Рифат Жемалетдинов, Влад Игнатьев. Уже со всеми ребятами поближе пообщались, на пляже поиграли, полежали, покушали. Короче, весело было.

— Местные дубайские клубы не приглашали вас?

— Да нет. Такого, мне кажется, нет.

— Какие дальнейшие планы с «Локомотивом»?

— Первый сбор в Марбелье на две неделе. Потом летим в Катар на турнир, и уже третий заключительный сбор опять в Марбелье.

— Будете ставить задачу победить на Кубке Пари-Матч Премьер?

— Всегда приятно побеждать. Цель каждого турнира — это победа, поэтому, безусловно, хотелось бы выиграть этот кубок.

— В какой форме находитесь? Быстро восстановите кондиции?

— Нам давали программу на отпуск, поэтому все выполнил. Сейчас пробежал тест Тредмил, чувствую себя хорошо. Дай бог, чтобы сборы прошли отлично и подготовились уже.

— Другие ребята говорят, что за столом выполнили всю программу.

— Да? Не знаю, нам давали умные часы и «полары» — все, чтобы отслеживать наше состояние, поэтому не ускользнешь никуда.

— В каком настроении команда подходит ко второй половине чемпионата?

— Сейчас не всех еще видели, но те, кто здесь, рады друг друга видеть. Все улыбаются, все загорелые. Сейчас поедем вместе работать — это всегда классно — чувствовать партнера. Вообще сбор на солнышке — это всегда классно.

— Первый сбор футболисты не любят, потому что им тяжело.

— Ну да, а что должно быть легко? Сначала тяжело, а затем легче, но зато потом это дает свои плоды.

— Зачем сменили имидж?

— Не знаю, просто захотелось. Чтобы различали с братом, для вас (улыбается). Да нет, шучу, конечно. Просто захотелось что-то поменять. (Евгений Белоусов, Елена Григорьевская)