Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал для «СЭ» итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (1:0). 17 сентября игрок перенес операцию на правой стопе.

— Как состояние? — вопрос Миранчуку.

— Нормально, — ответил Антон. — Когда буду играть? Когда восстановлюсь (улыбается).

— Как оцените матч с «Зенитом»?

— Супер! (Ярослав Сусов)

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