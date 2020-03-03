Антон Миранчук: «Коронавирус? Надо сидеть дома и мыть руки. Матчей без зрителей даже не представляю»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением о ситуации с распространением коронавируса.

— Нужно больше сидеть дома, — заявил Миранчук. — Если даже куда-то выходишь, нужно постоянно мыть руки. Все-таки, главное — (вирус переносится через) телесные контакты. Естественно, новости смотрим — кто-что говорит. Естественно хочешь не хочешь, начнешь об этом задумываться и переживать.

— Вы не против, если матч пройдет без зрителей, как в серии А?

Я надеюсь, что в Москве до такого не дойдет, потому что у нас все-таки ситуация получше, чем в Италии. Это очень тяжело играть без зрителей, я даже не представляю. (Евгений Белоусов, Елена Григорьевская)