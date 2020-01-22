«Анортосис» объявил о переходе Ананидзе

Кипрский клуб «Анортосис» на официальном сайте объявил о заключении контракта с бывшим полузащитником «Спартака» Джано Ананидзе. Соглашение с 27-летним грузинским хавбеком рассчитано до конца сезона.

Сегодня Джано прилетел в Ларнаку, где фактически базируется «Анортосис», и встретился с главным тренером Темури Кецбаей. Ананидзе — пятый грузин, который в этом сезоне будет играть за команду, которая до войны 1974 года располагалась в Фамагусте. За «Анортосис» уже выступают вратарь Георгий Лория, полузащитники Муртаз Даушвили, Торнике Окриашвили и нападающий Ника Качарава.

«Анортосис» сейчас лидирует в чемпионате Кипра, опережая никосийскую «Омонию» на четыре очка. Регулярный турнир продлится до конца февраля, а затем команды разделятся на две шестерки. Первые шесть команд разыграют чемпионство и определят представителей в еврокубках.

В прошлую пятницу футбольная ассоциация Кипра приостановила все соревнования: местные арбитры в ответ на подрыв автомобиля одного из судей объявили забастовку. Спустя три дня было объявлено, что акция рефери завершена, и игры возобновятся.

В текущем сезоне Джано провел 10 матчей за «Спартак» и отметился одной голевой передачей.