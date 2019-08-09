Андрей Воронин: "Видно, что Шюррле еще не готов"

Бывший нападающий "Байера", "Ливерпуля" и московского "Динамо" Андрей Воронин прокомментировал "СЭ" трансфер немца Андре Шюррле в московский "Спартак".

28-летний полузащитник 31 июля перешел из дортмундской "Боруссии" в "Спартак" на правах аренды до конца сезона. За красно-белых провел два неполных матча – против "Динамо" в РПЛ (0:0) и против "Туна" в Лиге Европы (3:2), в которых отдал одну голевую передачу.

– По тем двум играм, в которых Шюррле принял участие, видно, что еще не готов, – сказал Воронин. – Андре было тяжеловато на поле, делал рывки и задыхался. Он начал подготовку к сезону позже и не со "Спартаком", а в России чемпионат на ходу. Ему понадобится время.

Что у него есть определенный уровень, это все знают. Хорошо играл в сборной, во многих командах. В последние годы у него как-то не все складывалось, менял клубы, не во всех удавалось закрепиться. Для "Спартака" это усиление. Если он будет выкладываться и показывать ту игру, которую способен, то поможет команде.

– Он не сбитый летчик как многие считают?

– По разным, непонятно каким причинам, за последние три-четыре года, когда немец начал менять команды, у него стали возникать проблемы. Поэтому он пошел в аренду в "Спартак". У Шюррле в московской команде будет больше игровой практики, чем если бы он остался в "Боруссии". Сбитый летчик или нет, покажут матчи. Чемпионат России – не проходной двор, здесь команды часто играют в оборонительный футбол, особенно против лидеров. Будет интересно посмотреть, как Шюррле проявит себя в РПЛ.

– Тенденция, что много игроков приезжают из Германии в Россию, говорит о чем?

– Много это сколько?

– Нойштедтер, Хеведес...

– Нойштедтер не из Германии приехал.

– Верно, но до этого он долго там играл.

– Мое мнение, что в чемпионат России игроки приезжают либо за деньгами, либо если у них нет других хороших предложений в Европе, либо когда молодые хотят затем перейти в топ-чемпионат – то есть используют РПЛ как хороший трамплин. Особенно это касается ЦСКА. Футболисты приезжали, заявляли о себе, играли в Лиге чемпионов и уезжали. Тот же Витсель так перешел в "Зенит", правда, тогда он уже был игроком с именем. Когда игроки приезжают в Россию в зрелом возрасте, то это либо из-за хороших денег, которые они не получат в Европе, либо если нет больших предложений из той же Европы. Это нормально. В Китай тоже за этим ездят. (Арман Мкртчян)