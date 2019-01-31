Андрей Воронин: "Неправильно заставлять надевать майки в поддержку Глушакова"

Бывший нападающий сборной Украины и московского "Динамо" Андрей Воронин в интервью "СЭ" поделился своим мнением о переходе Ракицкого в "Зенит", интервью Самедова и судьбе Кокорина с Мамаевым.

– Ваш друг Александр Самедов, отвечая на вопрос, почему он такой невеселый на знаменитом фото игроков "Спартака" в поддержку Дениса Глушакова, сказал: "Все очень просто – принесли майки, сказали, что надо надеть…"

– Ох… Мне сложно комментировать эту ситуацию, так как я не находился внутри "Спартака". Но если это все шло не от души игроков, не по велению сердца, то я такие вещи не одобряю. Инициатива должна исходить из коллектива. Если ребята хотят поддержать своего капитана, то ради бога. Если все это осуществляется сверху, в приказном порядке, то я лично в таких делах старался не участвовать. Неправильно заставлять надевать майки. Уже 2019 год на дворе вообще-то. Я против обязаловки.

Неправильно поддерживать Глушакова по приказу. Это личный выбор каждого. Ведь сейчас за Кокорина и Мамаева люди выступают по велению души. (Виталий Айрапетов)

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