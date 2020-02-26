Легендарный полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов, который тренировал Александра Соболева в «Крыльях Советов»?, отметил, что новичок красно-белых является зависимым игроком.

— Сашка — специфический футболист, — цитируют «Известия» Тихонова. — Когда команда играет и она на ходу, он тоже хорошо выглядит и голы красивые забивает. Но в последних турах первой части сезона такого не было. Это говорит о том, что Соболев — зависимый игрок, и ему нужно, чтобы команда на него играла. Поэтому мне кажется, что в «Спартаке» ему будет полегче, чем в концовке прошлого года в «Крыльях». Но и спрос с него будет гораздо больше, чем в Самаре. Только время покажет. Сашка иногда бывает нервным, принимает все близко к сердцу. Это молодость, есть определенная неуравновешенность. Чем быстрее у него получится в «Спартаке», тем лучше.