Андрей Тихонов: "Мечты возглавить "Спартак" никогда не имел"

Бывший футболист и капитан "Спартака" Андрей Тихонов признался, что никогда не мечтал возглавить московский клуб. Отметим, что Тихонов работал в тренерском штабе "Спартака" в 2011-2012, 2013-2014 годах.

– Мечты возглавить "Спартак" никогда не имел, многие тренеры хотят руководить сильным именитым клубом, но вопрос, готовы ли они сами к этому, – цитирует ТАСС Тихонова. – Сложно пока судить о "Спартаке" Кононова, на сборах в Катаре команда показывала интересную игру, но в Турции был уже немного другой футбол. Когда возобновится чемпионат, тогда можно будет судить.

Если говорить о возвращении на тренерскую должность, то было предложение от минского "Динамо", но не нашли общий язык. Тренеров много, команд мало – сегодня предложение есть, завтра его уже нет. Но если будет какое-то хорошее предложение, независимо от уровня лиги, то почему бы и нет.