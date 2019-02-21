Андрей Тихонов: "Мамаев – отличный человек и хороший товарищ"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов назвал полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева хорошим товарищем и отметил, что у него не было проблем с 30-летним российским футболистом, когда работал с ним с 2014 по 2016 год, сообщает "РИА Новости".

Напомним, что форвард "Зенита" Александр Кокорин с младшим братом Кириллом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким и хавбеком Мамаевым находятся под стражей в "Бутырке" с октября 2018. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.

– С Павлом я работал в "Краснодаре", он – отличный человек и хороший товарищ, у меня с ним не было проблем. То, что произошло – стечение обстоятельств. Надеюсь, что для ребят все закончится не плачевно. Несколько месяцев простоя – ерунда. Когда у тебя хватает мастерства, то пропуск в 4 – 5 месяцев не имеет значения, – цитирует Тихонова "РИА Новости".

Все о чемпионате России – здесь