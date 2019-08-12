Андрей Тихонов: "Бакаев? Кечинов и Цымбаларь могли спокойно обыграть двух-трех. И это считалось нормой"

Легенда "Спартака" Андрей Тихонов порассуждал о том, смог бы полузащитник Зелимхан Бакаев заиграть в команде красно-белых-90-х.

- Бакаев мог бы заиграть в "Спартаке" ваших времен?

- Он индивидуально сильный футболист. Но у нас было достаточно таких игроков. Валера Кечинов и Илья Цымбаларь могли двоих-троих спокойно "раздеть". И голы они забивали красивее. И это было обыденностью в нашей команде. Понимаете? А сейчас если человек начинает делать что-то нестандартное, то все им сразу восхищаются... Раньше это было нормой, а теперь все восторгаются.

Поэтому не могу вам сказать, попал бы Зелимхан в наш "Спартак". Считаю, наши футболисты были сильнее. Любой игрок из группы атаки того "Спартака" был сильнее - и в игровом плане, и комбинационном и так далее. Каждый мог брать игру на себя и забивать. А за Бакаева я очень рад. Надеюсь, что он и дальше будет прогрессировать. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Тихоновым - в ближайшее время в "СЭ"