Андрей Талалаев: «Я бы посмотрел на Тедеско или Николича, если бы у их команды отобрали такой гол»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прокомментировал ничейный результат в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (0:0). Полузащитник самарцев Максим Глушенков реализовал выход один на один на 67-й минуте, но гол после подсказки видеоарбитров был отменен из-за офсайда.

— Поздравляю всех болельщиков нашей команды с хорошей игрой, — цитирует Талалаева Rusfootball. — К сожалению, не удалось реализовать три стопроцентных момента. Плюс абсолютно чистый незасчитанный гол. Я бы посмотрел на Тедеско или Николича, если бы у их команды отобрали такой гол. Посмотрел бы на их реакцию, на реакцию руководителей, на реакцию болельщиков.

— После матча с «Динамо» вы порекомендовали арбитрам поддерживать отечественного производителя. Что вы имели ввиду?

— Посмотрите момент с голом и с неназначенным пенальти, когда Кабутов стрелял в штрафную. Думаю, все вопросы у вас отпадут. Я не знаю, кто там что смотрит, это работа людей, пусть они этим занимаются.

Моя работа заключается в том, чтобы Лысцов с пяти метров попадал в створ, чтобы Радонич в двух голевых моментах попадал в створ. Я буду больше заниматься этим. А в клубе должны быть люди, которые должны заниматься и другими вопросами тоже.

Крылья Советов — Краснодар