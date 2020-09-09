Андрей Талалаев: «Я бы пока не говорил о прессинге, скорее об агрессии «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев считает, что команде еще есть, куда прибавлять. Специалист в начале сезона возглавил грозненскую команду.

— Я бы пока не говорил о прессинге, скорее об агрессии «Ахмата», — сказал Талалаев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».? — В моем понимании мы пока далеки от прессинга в том виде, который я знаю это понятие. Мы говорим об агрессивной игре, которая подразумевает не только единоборства, но и скорость прохождения линий, быстрота доставки мяча в зону поражения ворот соперника.

Смотрел матчи «Ахмата» год-два назад, и у меня не было сомнений, что если сделать игру немного другой — не говорю сделать лучше или хуже, не даю оценку тем, кто работал до меня — то можно будет за счет таких исполнителей добиться быстро результата. Если объяснить игрокам, как это сделать, и если они это реализуют. Достаточно игроков с пасом, достаточно игроков, способных отобрать мяч.