Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев считает, что его команде не хватило реализации моментов в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России с «Краснодаром» (0:0)

«Не получилось реализовать моменты, — сказал Талалаев в эфире канала «Матч премьер». — Мы можем организовать игру, оборону грамотную, но реализовать моменты могут только футболисты. Моментов у нас было предостаточно. Есть ли претензии к игрокам? Претензии — только к себе. Мои футболисты — самые лучше. В «Крыльях» у нас собраны лучшие футболисты».