Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев перед матчем 29-го тура РПЛ против «Краснодара» поделился ожиданиями от встречи. Игра пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена».

— Я бы не стал употреблять слово «проблемы». Мне очень нравится, как ребята работают и реагируют на те изменения, которые происходят. И потом, болельщику, наверное, мало интересно, что там у нас происходит внутри. Самое главное, чтобы команда набирала очки. Нам, к сожалению, это не удалось сделать в последнем матче с «Динамо». После двух таких пенальти очень непросто было вести игру, но главное, что команда не развалилась и проявила характер. Определенные вариант посмотрели, просмотрели молодежь. Не хватает, конечно, им немножко профессиональных качеств, но у них есть желание доказывать, что они не слабее.

Сегодня игра такая, что соперник рвется в Лигу чемпионов. Очень хорошая проверка для наших ребят, насколько мы сегодня конкурентно способны. А состав — все, кто есть живой, все готовы выйти на поле.

Молодежь? Понятно, что есть игроки, которые соответствуют качествами своими. Тот же Смирно приятно удивляет индивидуальными действиями. А есть ребята, которые только из-за проблем и закрываем дырки. Каждый — творец своей судьбы, играем с самым играющим соперников в нашем чемпионате.

«Краснодар»? Я вот больше не знаю команд, которые настолько интересно играют в футбол. Готовили нарезку, три игры посмотрели и подумали, давайте не будем показывать команде. Сами остались под впечатлением. Тяжело с такой командой, которая 3:0 выиграла последнюю игру. Не сомневаюсь, что наши ребята кое-какие определенные вещи сделают. Если они пройдут, то поупираемся до конца. А вот качество обсудим после игры, — сказал Талалаев на видео, опубликованном в Twitter самарцев.

«Крылья Советов» с 27 очками занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 48 баллов и третья строчка.